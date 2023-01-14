В результате вражеских ударов повреждено оборудование тепловых электростанций, отметили в ДТЭК.

Враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Обошлось без пострадавших, об этом сообщается в Telegram ДТЭК. "Во время сегодняшнего массированного обстрела оккупанты атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго", которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам... В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", - информируют в компании.

Отмечается, что это уже 26-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

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Массированный ракетный удар по Украине сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с 14.00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой россиян. Около 17.00 начались отбои тревоги по областям.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что сегодняшние ракетные удары по украинским городам - очередное доказательство, что Россия террорист, и ей нет места в цивилизованном мире. По его словам, в результате очередной массированной атаки российских оккупантов есть попадания в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Одна из российских ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами целый подъезд, погибли пять человек, а пострадали - десятки.

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