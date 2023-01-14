Среди пострадавших – шестеро детей.

В результате российского обстрела Днепра погибли пять человек, десятки пострадали.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, все пострадавшие в больнице.

"Ранены 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице ... Уже пятеро погибших", - написал он.

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Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что во время поисково-спасательной операции из-под обломков дома были спасены 15 человек.

"Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Привлечено более 80 человек личного состава и более 20 единиц техники ГСЧС", – отметил он.

В Офисе президента показали, как происходит спасательная операция: людей снимают с помощью кранов, они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Обновлено (17:49): Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук информирует, что спасены уже 20 человек, в том числе 3 ребенка. Также, по его информации, уничтожены два (а не один, как информировали) подъезда.

"Все службы работают. Спасательная операция продолжается. Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, 2 подъезда многоэтажки просто разрушены до основания. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. Россия – это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления", – отметил он.

Ракетный удар по Днепру 14 января

Днем в субботу, 14 января, страна-агрессор нанесла ракетный удар по Украине. Под обстрелами оказались Киевская, Львовская, Харьковская и Днепропетровская области.

В Днепре оккупанты попали в многоэтажку. В результате удара один из подъездов был полностью разрушен. Сообщали, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых можно увидеть, как люди, оказавшиеся под завалами, кричат.

Накануне было известно 10 пострадавших, среди которых двое – дети. Информировали, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. На месте трагедии работают спасатели и городские службы. Городской голова Днепра Борис Филатов отмечал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

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