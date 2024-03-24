Кровавая трагедия превращается на спектакль с "волнениями" правителя РФ.

В России кровавую трагедию в здании "Крокус Сити Холл" планомерно превращают в шоу одного актера - правителя Путина.

Пропагандисты рекламируют ролик, как политик мельтешит у телефона, заслушивая доклады об обстоятельствах теракта. Все это представляют с подтекстом, как Путин "лично следил за ходом расследования " и "волновался".

Соответствующее видео одним из первых выложил в сеть пропагандист Зарубин, назвав это уникальными кадрами.

В сети отмечают, что в ролике Путин "позирует" без грима, чтобы добавить драматичности моменту.

Вице-президент США пояснила - кто стоит за терактом в "Крокусе"

В субботнем интервью американским СМИ вице-президент США Камала Харрис впервые прокомментировала теракт в "Крокусе" (трагедия 22 марта, в которой погибло более сотни людей) и слова Путина о связи террористов с Украиной.

Она прямо сказала, что на данный момент нет никаких доказательств, дискредитирующих Киев. Вместе с тем, у Вашингтона есть основания полагать, что теракт устроила ячейка ИГИЛ.

Как известно, вчера в своем обращении Путин сказал, что террористы имели связь с Украиной, двигались в сторону ее границы, чтобы сбежать. Влиятельные эксперты и аналитик (к примеру, Институт ISW) не верят в это теорию. Президент Украины Владимир Зеленский также вчера напомнил, что взрывать дома и убивать гражданских в своих целях - почерк России.

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