По словам экспертов, Украина здесь ни при чем.

Институт изучения войны считает, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье несет Исламское государство (ИГИЛ)

Как сообщается в отчете ISW, информационное агентство ИГИЛ Amaq заявило, что боевики ИГ напали на "большое собрание христиан" на окраине Москвы, "убив и ранив сотни и вызвав большие разрушения... прежде чем они [ нападающие] безопасно ушли на свои базы".

Позже агентство опубликовало размытое изображение четырех боевиков, которые стоя перед флагом Исламского государства утверждали, что совершили "самую жестокую атаку за годы". По оценке аналитиков, это сообщение согласуется с точки зрения стиля, брендинга и языка с предыдущими заявлениями Amaq о других атаках.

Видео дня

"Органы СМИ ИГ делают ложные или ложные заявления только "редко" и осторожно и пытаются поддерживать "высокое доверие" в своих коммюнике, чтобы определить четкие идеологические цели и поддерживать потоки сбора средств. Пропаганда ИГ позволяет группе собирать средства и распространять свои указания среди командиров и сторонников низшего уровня - ИГ рискует дискредитировать себя в среде конкурирующего салафитско-джихадистского сообщества, ложно приписывая себе ответственность за очень резонансные нападения", - объясняют в Институте изучения войны.

Аналитики предполагают, что атаку могли осуществить представители афганского подразделения "Исламского государства" ИГ-Хорасан. Этот филиал совершил по крайней мере четыре резонансные атаки за пределами Центральной Азии за последние 18 месяцев.

"Очень маловероятно, что ИГ осуществило атаку по приказу украинских спецслужб, о чем утверждали несколько российских источников. Информационное агентство Amaq является центральным медиа-подразделением ИГ. ИГ не будет фальшиво заявлять о нападении, которое могло быть осуществлено одним христианским государством против другого (или Кремлем против собственного народа России в какой-то операции под фальшивым флагом), потому что последствия осуществления нападения ИГ по приказу преимущественно христианской страны повредит репутации ИГ в среде салафитско-джихадистского сообщества", - добавили эксперты.

Теракт в Подмосковье: основное

Вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье произошел теракт - в здании Crocus City Hall неизвестные расстреливали посетителей. После этого там вспыхнул пожар. По данным росСМИ, жертвами теракта стали более 100 человек.

Российская редакция ВВС сообщает, что по меньшей мере двое участников террористической группы, устроившей стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле", были убиты.

Великобритания на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье предупредила российского диктатора Владимира Путина не использовать его как "повод" для эскалации войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: