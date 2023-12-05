Погиб пассажир грузовика.

В Воронежской области фура на скорости протаранила колонну Росгвардии. Соответствующие фото и видео появились в сети.

Российский Telegram-канал Baza сообщает, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М4 "Дон". Водитель грузовика превысил скорость и врезался в колонну силовиков, которая состояла из трёх автобусов, трёх "Уралов" и двух автомобилей сопровождения.

В результате аварии погиб поссажир грузовика. Водитель фуры и пятеро росгвардейцев получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

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