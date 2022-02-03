РФ аннулировала аккредитации всех сотрудников Deutsche Welle.

Москва закрыла корреспондентский пункт немецкой государственной радиостанции Deutsche Welle в России.

Об этом говорится в сообщении МИД России в Telegram.

Решение Россия приняла в ответ на "недружественные действия ФРГ по запрету спутникового вещания" пропагандистского Russia Today в Германии.

РФ аннулировала аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила вещание радиостанции на территории страны.

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Также МИД России инициировал процедуру признания Deutsche Welle "иностранным средством информации, выполняющим функции иностранного агента".

В декабре RT вопреки законодательству запустил прямой эфир на немецком языке на различных платформах. После этого немецкий регулятор возбудил против канала уголовное производство. В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT в канун Рождества.

Ранее немецкоязычный телеканал пропагандистов заблокировали в YouTube после того, как россияне попытались обойти санкции. Видеохостинг ограничил два канала немецкого Russia Today еще в сентябре после регулярных нарушений принципов сообщества.

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