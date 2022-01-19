RT делал запрос на лицензию на отдельный канал в ФРГ, но разрешения не получил.

Министр иностранных дел Анналена Барбек и ее российский коллега Сергей Лавров поспорили на пресс-конференции по поводу блокировки немецкоязычного кремлевского Russia Today (RT).

Об этом пишет DPA.

После переговоров двух высокопоставленных дипломатов в Москве Лавров призвал немецкое правительство разрешить вещание RT на территории страны.

Russia Today неоднократно критиковался Западом как инструмент пропаганды Кремля и обвиняется в распространении теорий заговора и дезинформации от имени Российского государства. Пропагандисты вещают и в других странах ЕС, в частности во Франции.

"Для нас важно, чтобы российские журналисты чувствовали себя комфортно и не сталкивались с дискриминацией", - заявил Лавров.

RT делал запрос на лицензию на отдельный канал в ФРГ, но разрешения не получил.

Читайте такжеЭрдоган пригласил Зеленского и Путина на встречу в АнкаруВ декабре RT вопреки законодательству запустил прямой эфир на немецком языке на различных платформах. После этого немецкий регулятор возбудил против канала уголовное производство. В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT в канун Рождества.

Лавров предупредил Барбек, что, по его мнению, имело место "вмешательство в деятельность независимых журналистов", что препятствие на вещание повлияет на работу немецких СМИ в России.

Бербок возразила, заявив, что в Германии нет государственного вещания. Также она отклонила жалобы представителя RT относительно того, что сотрудникам канала в Германии препятствуют в работе или подвергают дискриминации.

Она добавила, что сотрудников RT приглашали на ключевые пресс-конференции и позволяли освещать протесты.

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