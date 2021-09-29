В РФ заявили, что примут ответные меры в отношении немецких СМИ в России.

​​YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления.

Об этом сообщила редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Telegram.

Речь идет о каналах RT DE и Der Fehlende Part. По ее словам, ранее им отказали в выдаче лицензии на вещание.

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", - написала Симоньян.

Читайте такжеВ Испании появилась социальная реклама с "российскими проститутками": в РФ возмущены (фото)В ​​YouTube сообщили, что причиной удаление стали нарушения принципов сообщества.

"RT DE получило предупреждение за загрузку контента, который нарушает нашу политику COVID-19 в отношении медицинской дезинформации. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Пока права были приостановлены, они пытались обойти ограничения, используя другой канал. Оба канала закрыты за нарушение условий использования YouTube", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что проекты "подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии" со стороны YouTube.

"С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что телеканал RT дорисовал на фотографии семьи беженцев из Афганистана гранатомет и автоматы.

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Автор: Людмила Жерновская