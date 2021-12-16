В сентябре YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления, но российские пропагандисты попытались обойти санкции.
Об этом сообщили в Telegram-канале RT.
Читайте такжеЗачем украинские пираты пытались похитить матушку Маргариты Симоньян?В четверг, 16 декабря, финансируемая правительством России сеть RT (ранее — Russia Today) запустила вещание на немецком языке. Также сегодня был создан новый канал на YouTube с названием RT auf Sendung (рус. "RT в эфире"), который транслировал контент немецкоязычного RT.
Вскоре после запуска новый канал на YouTube был удален.
"Эта учетная запись заблокирована из-за нарушения условий использования YouTube", - указано на странице канала.
В RT заявили, что выясняют обстоятельства. Представители Google в России в комментарии российскому агентству ТАСС сообщили, что аккаунт заблокировали за обход наложенных на него в сентябре ограничений.
"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что телеканал RT дорисовал на фотографии семьи беженцев из Афганистана гранатомет и автоматы.