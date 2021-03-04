Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что Россия будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в России.

26 февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов пропагандистских агентств "Russia Today Германия" и Ruptly. Доступ к финансовым операциям будет прекращен с 31 мая.

Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пригрозила, что Россия будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в России, если Германия не обеспечит «нормальную работу» российских пропагандистов.

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Автор: УНИАН