Трудности с закупкой углекислого газа в РФ возникли примерно в конце мая.

Россия осталась без углекислого газа. Из-за его дефицита агрессору нечем газировать напитки. На проблемы уже начали жаловаться крупные компании.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

По информации источников, дефицит углекислого газа в РФ уже ощущают уже на нескольких предприятиях, производящих напитки. Трудности с закупкой этого ингредиента в одной из компаний начались еще в конце мая, сейчас нехватка газа оценивается в 10-15%.

В другой же компании вообще заявили о "критическом дефиците" углекислого газа, из-за которого там уже две недели приходится корректировать производственную программу.

На еще одном производстве утверждают, что уже в июле в зоне риска окажется 15–20% газированных напитков, если им не удастся закупить углекислый газ в достаточном объеме.

Некоторые источники стараются опровергнуть дефицит углекислого газа в РФ. Проблему с нехваткой этого ингредиента пытаются объяснить другим дефицитом. Из-за того, что в РФ возникла нехватка упаковочного материала, производители начали переходить на тару большего объема. Из-за этого якобы увеличились масштабы производства и стало нужно больше углекислого газа, чем раньше. Однако попытка оправдать нехватку газа нехваткой упаковочного материала едва ли выглядит правдоподобно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ планируют возобновить выпуск "Волги" и "Победы".

Вас также могут заинтересовать новости: