Российские власти усиливают репрессии против населения. Пока под них попадают в основном те, кто чем-то выделяется из общей массы.

В России начали уголовное преследование блогеров-миллионников, сбежавших за границу. Формально, их преследуют за налоговые преступления, пишет The Moscow Times.

Так, Следственный комитет РФ начал проводить обыски и заводить уголовные дела в отношении целой группы блогеров, ставших популярными в Youtube и Instagram.

В частности силовики взялись за основателя бизнес-клуба "Трансформатор" Дмитрия Портнягина, имеющего 1,5 млн подписчиков, автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую, у которой 5,3 млн подписчиков и Александра Митрошина с 4,2 млн подписчиков.

Видео дня

Известно, что все они успели сбежать из России. Блиновская – в Японию, Портнягин и Митрошина – в Дубай. Следком подозревает их в неуплате налогов и выводе средств за границу.

Репрессии в России

Год назад в России приняли специальные законы, которые запрещают критиковать российское вторжение в Украину и российскую армию в частности. Недавно российские власти решили ужесточить наказание за такие "преступления".

Сами россияне, похоже, только рады появлению системных репрессий в их стране. Так, недавно стало известно, что в Курске школьного учителя отдали под суд по доносу учеников. Он отрицательно высказался о войне.

После серии уголовных дел против ученых, которых власти обвинили в госизмене, в российских научных институтах решили проверять своих сотрудников на благонадежность. Требуют отчитываться, кто с кем живет.

Вас также могут заинтересовать новости: