В марте он приехал в Украину и заявил, что привез автомобиль для ВСУ.

Российский блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре с Гордоном Некоглай рассказал, что среди российских блогеров довольно много людей, которые не поддерживают войну в Украине, однако сказать они об этом не могут, поскольку это ставит крест не только на их карьере, но и на их жизни.

"Все блогеры России понимают, что происходит. Им это не нравится, но у них российский паспорт. Уже понимаете, какие кандалы на них находятся. Они живут в России всю жизнь. У них там семья, машины, квартиры. И даже если если ты российский блогер, который против этой войны, попробуй, открой рот. Посмотришь, что будет с твоей семьей, с твоей машиной, домом, с твоей работой и жизнью в целом. Есть те, кто не поддерживает (войну в Украине, - ред), но они в жизни об этом не скажут, потому что в этот момент их жизнь закончится", - сказал Некоглай.

Кто такой Некоглай

Николай Лебедев - российский блогер, который уже ощутил на себе расправу за "неугодное поведение". Так, осенью 2022 года он опубликовал в своем блоге пародию на солдата РФ, который в окопе откидывает падающие на него гранаты.

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После этого его задержали, обвинив в "нарушении миграционного законодательства" (Некоглай родился в Кишинёве, в РФ переехал на старте своей карьеры). Затем его депортировали из России. После этого мужчина заявил, что будет делать все, чтобы стать "врагом российского режима".

Напомним, в Одессе заметили российского блогера, который заявил, что привез машину для ВСУ.

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