Теперь ряд приграничных областей России будут постоянно жить в условиях "террористической угрозы".

Кремль использует пропагандистский миф об угрозе нападения Украины на приграничные районы РФ, чтобы обосновать репрессии против населения и мотивировать его на участие в войне. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне российские власти объявили о бессрочном продлении "желтого" уровня террористической угрозы на территории Брянской и Курской областей. Якобы в целях усиления охраны и защиты российской территории.

Незадолго перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру введения повышенного "террористического уровня" руководством регионов.

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"Официальные лица Брянской и Курской областей, скорее всего, будут использовать этот новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы создать дальнейшую поддержку в России "спецоперации", – заявили в ISW.

Война в Украине – текущая ситуация

По словам президента Зеленского, в настоящее время обстановка на фронте остается очень тяжелой. Однако даже сейчас с фронта приходят хорошие новости, заявил он.

Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие населенные пункты. Только за последнюю неделю корпус российских оккупантов там увеличился на 10-15 тысяч человек.

В Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления". Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что новые соединения будут очень важны во время контрнаступательных операций.

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