Кремль использует пропагандистский миф об угрозе нападения Украины на приграничные районы РФ, чтобы обосновать репрессии против населения и мотивировать его на участие в войне. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Накануне российские власти объявили о бессрочном продлении "желтого" уровня террористической угрозы на территории Брянской и Курской областей. Якобы в целях усиления охраны и защиты российской территории.
Незадолго перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру введения повышенного "террористического уровня" руководством регионов.
"Официальные лица Брянской и Курской областей, скорее всего, будут использовать этот новый режим "уровня террора" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы создать дальнейшую поддержку в России "спецоперации", – заявили в ISW.
Война в Украине – текущая ситуация
По словам президента Зеленского, в настоящее время обстановка на фронте остается очень тяжелой. Однако даже сейчас с фронта приходят хорошие новости, заявил он.
Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие населенные пункты. Только за последнюю неделю корпус российских оккупантов там увеличился на 10-15 тысяч человек.
В Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления". Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что новые соединения будут очень важны во время контрнаступательных операций.