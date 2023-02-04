Всего в Мариуполе и районе сконцентрировано около 30 тысяч российских оккупантов.

Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие населенные пункты. Только за последнюю неделю военный корпус российских оккупантов там увеличился на 10-15 тысяч человек.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, большинство оккупантов расквартированы в Мариупольском районе по селам по тактике "живого щита".

"В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе. Одновременно усилились "зачистки" в первую очередь в поселках Мариупольского района", – написал он.

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По его словам, сами оккупанты "довольно разговорчивы с местными". Сообщают о приоритетном направлении атаки на Угледар и Запорожье.

"Финальным штрихом недели (является) заход нового подразделения "кадыровцев" в одно из приморских сел в количестве 2-3 тысячи. Возможно, это формирование "заградотряда" для потенциального наступления, потому что крупных акций "Росгвардии", по нашей информации, не планируется ни в Мариуполе, ни в районе", – добавил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты активно перемещают свою технику ночью с попыткой обойти город.

"В итоге создается впечатление активного доформирования резервов для продолжения атаки на Угледар", – резюмировал он.

Ситуация в Мариуполе

31 января 2023 года в оккупированном Мариуполе прозвучало не менее семи громких взрывов. Сообщалось о прилетах между поселками Виноградное и Пионерское.

Несколькими днями ранее в городе произошла бавовна. Было попадание в казарму, где было более 200 оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского сопротивления.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты обустроили базу для военных вертолетов на территории уничтоженного ими завода "Азовсталь". Там базируются вертолеты Ми-8.

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