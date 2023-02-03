На этот раз никто не был привлечен к ответственности.

В столице России вызывали полицию в больницу из-за того, что одна из пациенток "оскорбляла" президента Владимира Путина.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, вызов в полицию поступил из медицинского центра имени Бурназяна.

66-летняя пациентка Лариса заявила, что в медучреждении женщина оскорбляла президента и ее саму. Это произошло во время просмотра новостей в общем коридоре. На экране показали Путина и проходившая мимо пациентка начала оскорблять его и женщину, смотревшую новости. Из-за этого на место вызвали полицию.

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Подозреваемая, 75-летняя пенсионерка Галина, заявила, что российского диктатора не оскорбляла, а только спросила: "Может, хватит смотреть Путина?". В результате никто не был привлечен к ответственности.

Критика Путина в России

"Избранные" в РФ могут критиковать российского диктатора Владимира Путина и высшие эшелоны власти без всякого видимого возмездия. В американском Институте изучения войны отмечали, что глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин и другие, как, например, террорист Игорь Стрелков-Гиркин, становятся все более смелым в своих словесных атаках на Минобороны России, Кремль и непосредственно Путина.

В то же время обычным россиянам за их высказывания против Путина грозят и тюремные сроки. В частности, накануне в России приговорили к тюремному заключению активиста, который написал в правоохранительные органы заявление на Владимира Путина и других руководителей страны. Российские власти обвинили активиста в "дискредитации" российской армии.

Также накануне произошла утечка внутренних документов компании "Яндекс", владеющей известным поисковиком. Из нее стало известно, что выдача поисковых запросов была устроена так, чтобы российский диктатор Владимир Путини и символика российского вторжения в Украины (буква "Z") не появлялись в неприятных для властей контекстах.

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