Президент поблагодарил украинских военнослужащих за их успехи и храбрость.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают жесткое давление оккупантов, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций. И даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости", - сказал он в своем видеообращении.

В частности, он поблагодарил 10-ю горную штурмовую бригаду за успешные контрнаступальные действия в Донецкой области, бойцов 54-й отдельной механизированной бригады - за "храбрость и настоящую украинскую стойкость в боях за Донбасс".

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"81-я отдельная аэромобильная бригада и 66-я отдельная механизированная бригада, - я благодарю вас, ребята, за защиту Луганской области и стальную прочность. И отдельно хочу отметить наших нацгвардейцев - 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии. Ребят, которые успешно "минусуют" вражескую авиацию в Донецкой области", - сказал Зеленский.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, авиация сил обороны Украины за 3 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск и один - по позиции их зенитно-ракетных комплексов.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тысяч 870 человек.

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