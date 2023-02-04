Восемь штурмовых бригад "Гвардии наступления" начнут использовать, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонительную операцию.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что штурмовые бригады, которые формирует МВД Украины в рамках создания "Гвардии наступления", будут очень важными во время контрнаступательных операций Вооруженных Сил Украины. Они будут заниматься исключительно деоккупацией территорий.

Как он рассказал "24 каналу", 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" начнут использовать, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонительную операцию. Он прогнозирует, что украинские военные перейдут в контрнаступление после того, как враг потеряет наступательный потенциал. И тогда наступит время "Гвардии наступления".

По словам Романенко, подразделения ВСУ будут пытаться пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в освобожденных населенных пунктах. Он предполагает, что зачищать эти города и села будут уже бригады из "Гвардии наступления".

Видео дня

"Если ВСУ будут задерживаться на каждом населенном пункте, то наступательный импульс очень быстро заклинится. А это недопустимо. Поэтому тогда, когда населенный пункт будет оцеплен, туда будут входить эти бригады из "Гвардии наступления", которые будут проводить зачистки. А в это время подразделения ВСУ будут идти дальше освобождать территории", – отметил Романенко.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что нужно Украине для контрнаступления и победы в войне. Он подчеркнул, что сначала надо завершить создание противовоздушной и противоракетной системы обороны как можно скорее, потому что Россия продолжает осуществлять систематические и варварские атаки на украинские города и убивает гражданских. Также есть потребность в различных видах вооружения дальнего радиуса действия.

В то же время военный эксперт Олег Жданов призвал украинцев не ждать в ближайшее время нового контрнаступления ВСУ с возвращением территорий. По его словам, для начала украинским защитникам нужно провести оборонительную операцию, а уже после они смогут пойти в контрнаступление.

Вас также могут заинтересовать новости: