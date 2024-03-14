Добровольцы РДК и ЛСР призывают население не ждать помощи от путинских властей и эвакуироваться своими силами.

Жители Белгородской и Курской областей РФ должны немедленно эвакуироваться, чтобы не попасть под удары наступающих повстанцев и противостоящих им правительственных войск. Об этом говорится в совместном заявлении "Русского Добровольческого Корпуса", "Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".

"Освобождение российских регионов от кремлевского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары", – говорится в заявлении.

Добровольцы призвали власти обоих регионов, в том числе губернаторов, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей.

"Мы требуем от губернаторов прекратить исполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей", – заявили добровольцы.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин записал отдельное видеообращение к гражданскому населению Курской и Белгородской областей с призывом эвакуироваться самостоятельно.

"Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сёл Украины продолжаются, как и прежде! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!" – заявил он.

Также было опубликовано видео, как утверждается из Грайворона, Белгородской области, где запечатлено бегство гражданского населения.

Ситуация в Белгородской и Курской областях

Как писал УНИАН, в четверг, 14 марта, в Белгороде звучит воздушная тревога, прогремела серия взрывов. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов".

Также мы рассказывали, что бойцы "Легиона "Свобода России" уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков в поселке Теткино Курской области вблизи границы с Украиной. Как сообщили в легионе, по российским складам БК отработала артиллерия.

Вас также могут заинтересовать новости: