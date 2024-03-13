Доброволец заявил об ударах по российским военным объектам.

Доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил о начале второй фазы их освободительной операции на территории РФ, в частности будут нанесены удары с воздуха по военным объектам в Курске и Белгороде. Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона.

"Это все приурочено к, так называемым, выборам, вот этой электоральной процедуре, которая завтра начнется - по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. И мы как не равнодушные граждане России решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам, к режиму Владимира Путина", - сказал доброволец.

По его словами, "все сюрпризы начнутся завтра".

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Также доброволец Легиона "Свобода России" рассказал, прислушались ли жители Белгородской и Курской областей к их призыву эвакуироваться.

"Наша освободительная операции переходит во вторую фазу, в которой будут предприняты решительные действия с воздуха, именно по военным объектам в Курске, в Белгороде. Будут нанесены удары. Именно поэтому мы, собственно, жителей тех городов и предупреждаем, чтобы они покинули жилые площади, прилегающие к военным объектам. Судя по той панике, которая царит в соцсетях этих регионов, наш месседж услышали. Ну, а дальше, как говорится: кто не спрятался, мы не виноваты. Мы предупредили об этом, но вся ответственность всегда лежит на Владимире Путине. Он начал эту войну", - отметил Барановский.

Также он поинформировал, что добровольцы имеют фидбек от россиян.

"Эти удары по территории России мы наносим, в том числе по информации, которой с нами делятся люди, которые сочувствуют нашей борьбе против Владимира Путина", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что после их прошлого "визита" армия РФ в Белгородской области лучше подготовлена, нежели в предыдущий раз.

"В Белгородской области они действительно лучше подготовились, там появились дополнительные укрепления, нарыли они там разных окопов, траншей после наших предыдущих визитов. Курская в этом отношении была достаточно таким наивным регионом. Это действительно впервые гости в нашем лице посещают Курскую область. До этого были в Белгородской и в Брянской. Курская - это, так сказать, премьера. Для нас это складывается вполне удачно", - рассказал Барановский.

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Как сообщал УНИАН, Барановский ранее рассказал о цели, которую они сейчас себе ставят на ближайшие дни и объяснил, что как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не будет.

По его словам, "Свобода России" сейчас решает ряд целей и задач. Он отметил, что с военной точки зрения Легион отвлекает на себя внимание и ресурсы Вооруженных сил России: "Есть и политические задачи. Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах".

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