В поселке Теткино идут бои с "диверсантами".

Бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков в поселке Теткино Курской области, что вблизи границы с Украиной.

Как сообщили в Telegram-канале легиона, по российским складам БК отработала артиллерия.

Видео дня

Зато в сети появились видео, на которых видно бой между добровольцами и Росгвардией в Теткино. На кадрах слышны автоматные очереди.

Прорыв российской границы

В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Над город видны столбы ды ма. В Белгороде звучит сигнал воздушной тревоги. Одновременно раздаются взрывы. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов".

Накануне взрывов Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предупредили местных жителей об опасности и призвали эвакуироваться.

Утром 12 марта отряды российских добровольцев из "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" зашли в Курскую и Белгородскую области. Бойцы на время смогли взять под свой контроль поселок Теткино в Курской области и хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

Свой рейд добровольцы объяснили желанием "принять участие в выборах" президента РФ, которые состоятся в ближайшие дни. Также они анонсируют "марш на Москву".

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