Их боевые группы по-прежнему находятся на территории Курской и Белгородской областей России.

Начавшееся сегодня наступление российских добровольцев в приграничных районах РФ было только "первым актом", и впереди еще предстоит "горячая" ночь. Об этом заявил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире украинского телемарафона.

"Наши боевые группы по-прежнему находятся на территории Курской области и Белгородской области. В течение всего дня боестолкновения, они как по волне - то затихали, то разгорались вновь. В данный момент некоторое затишье, потому что наступает темная пора суток. Но я уверен, что ночь будет "горячая", - отметил Барановский.

По его словам, сегодня мы были свидетелями "только первого акта из этой многоактной пьесы". "Ситуация будет развиваться и дальше", - уверен добровольец.

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На уточнение, где именно стоит ожидать развития ситуации, Барановский напомнил, что это "мероприятие" посвящено так называемым "выборам" президента в России.

"Естественно, это никакие не выборы. Это электоральная процедура, призванная продолжить узурпацию власти Владимиром Путиным. Но мы, как сознательные граждане России, решили высказать свое политическое отношение, сделать свой голос, "принять участие в досрочном голосовании" и сказать, что мы думаем об этом путинском режиме. А мы думаем, что Путин должен уйти, Путин должен быть осужден международным трибуналом, а его режим - демонтирован", - сказал боец.

Так, добавил Барановский, своим примером они показывают, что есть люди, готовые с оружием в руках сражаться с путинским режимом. "И призываем граждан России присоединяться к нашей борьбе", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о том, что сейчас происходит в населенном пункте Теткино Курской области, боец рассказал, что село превратилось в "серую зону", которая не подконтрольна никому.

"Она сейчас отодвинулась вглубь России. И мы проводим ту самую демилитаризацию в приграничных регионах… Бои то затихают, то возобновляются. И не только в самом Теткином, а и в близлежащих населенных пунктах. А вообще там достаточно широкий фронт, где мы оперируем. Но мы не стоим на месте, мы постоянно передвигаемся для того, чтобы наносить неожиданные удары", - рассказал Барановский.

Он также отметил, что российская армия "оправляется от шока" и наверняка пытается перебросить резервы на место событий.

"В любом случае, мы будем продолжать эту специальную операцию освобождения России от Путина какое-то время, до тех пор, пока мы сможем наносить эффективный урон путинской армии. Сложно спрогнозировать, сколько еще это будет продолжаться. Но в данный момент инициатива по-прежнему на стороне добровольческих подразделений", - подчеркнул боец.

Рейд добровольцев на территорию РФ

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 12 марта, стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции.

Сообщалось, что они взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, в Теткино Курской области продолжался стрелковый бой.

В Легионе "Свобода России" заявили, что они "идут на выборы", а "Сибирский батальон" призвал россиян "игнорировать выборы".

Позже Барановский отметил, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях, а также туда были стянуты значительные силы, но "мы все равно нашли возможность где атаковать".

Барановский подчеркнул, что пока они полностью владеют инициативой, а "российская армия пятится".

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