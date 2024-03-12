Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский подчеркнул, что пока они полностью владеют инициативой, а "российская армия пятится".

В российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в Белгородской и Курской областях, потому что туда были стянуты значительные силы. Об этом сказал боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский ("Лютик") в эфире телемарафона.

"Официальная Москва пока что молчит. Они обычно в таких случаях делают вид, что ничего не происходит. Но мы знаем, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях, а также туда были стянуты значительные силы, но мы все равно нашли возможность где атаковать", - сказал он.

При этом подчеркнул, что для них это была неожиданность и добавил, что "мы будем развивать этот тактический успех и дальше"

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По его словам, бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые яявляются гражданами России, решили именно таким образом – с оружием "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

"Мы отдаем свой голос за Россию без Путина, за освобождение России от Путина. И сегодня началась совместная операция трех российских подразделений - легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Мы граждане России и мы идем к себе домой, чтобы освободить нашу родину от диктатуры Путина", - сказал Барановский.

По его словам, российская власть не ожидала, что эти выборы будут с определенными осложнениями.

"Действительно мы хорошо подготовились . выбрали наиболее удобные участки на границе для захода. И зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Там происходят боестолкновения. Ситуация очень динамично развивается. Буквально каждые полчаса, каждый час новые географические названия", - рассказал боец Легиона.

При этом он подчеркнул, что пока они полностью владеют инициативой, а "российская армия пятится".

Барановский сказал, что пока не может подвердить или опровергнуть информацию о сбитие российского самолета. По его словам, их дронщики уничтожили несколько единиц бронетехники на территории Курской области, есть потери и личного состава армии РФ, бои продолжаются.

Также рассказал, что местные жители реагируют наиболее правильным образом – они прячутся в подвалы, потому чтто российская армия ведет огонь и по гражданским домам, если думают, что там подразделения подразделений спецоперации.

"Это то же самое, что они делают на территории Украины. Мы не боремся с гражданским населением, мы боремся только с Путинскцй армией", - подчеркнул Барановский.

Рейд легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона - детали

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал заход легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона на территорию России. По его словам, они действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома.

Он подтвердил, что происходит совместная операция данных подразделений на территории РФ.

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