Она подчеркнула, что каждый имеет право любить того, кого хочет.

Украинская певица MamaRika рассказала, как относится к узакониванию однополых браков в Украине и ЛГБТ-сообществ. В своем Instagram она отметила, что поддерживает право на любовь в любых парах.

"Люди должны любить, как хотят и с кем хотят. И имеют право узаконить свои чувства. Мы же не в мезозое живем. Выключайте свои старорежимные настройки", - написала певица.

А дальше добавила, что даже, если бы ее сын заявил о своей нетрадиционной ориентации - она бы это поняла и не осудила.

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"Не пишите мне: "А если бы ваш сын" и т.д. - это только его жизнь, его выбор. Я буду любить его всегда", - подчеркнула исполнительница.

Потом немножко вспомнила и свой жизненный опыт.

"Я сама когда-то давала жару и это был очень крутой опыт. И я вам скажу, не прочь повторить", - написала MamaRika.

К слову, она ранее признавалась, что имела интимные отношения с девушкой. Однако потом поняла, что встречаться с мужчинами ей нравится больше. В 2020 году певица официально вышла замуж за ведущего Сергея Середу.

Напомним, недавно Мамарика показала свою свадьбу в Таиланде в годовщину свадьбы с мужем.

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