Пропагандистам "рекомендуют" говорить людям, что ничего существенно не поменялось.

После введения Владимиром Путиным "военного положения" на оккупированных территориях Украины 19 октября российские пропагандисты получили из Кремля новые методички о том, что говорить людям о новом путинском указе.

Об этом пишет российское издание "Meduza".

"Новые "рекомендации" начинаются с ключевого указания для пропаганды: "Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не поменялось!" В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено "только в четырех территориях" (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до "присоединения к России", либо "действовало по фактическому положению вещей", – отмечают в издании.

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При этом, ограничения, которые вводятся в приграничных и других регионах России пропагандистам "рекомендуется" объяснять заботой о "защите критически важной инфраструктуры". Администрация Путина советует им провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с коронавирусом.

"Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро", – подчеркнули составители документа ключевой тезис", – пишет "Meduza".

В то же время пропагандистам "рекомендуют" акцентировать внимание аудитории на том, что теперь российские чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Отдельно в методичке Кремля говорится о том, что это будет сопровождаться "сокращением бюрократии".

"Военное положение" на оккупированных территориях Украины

19 октября российский президент Владимир Путин незаконно "ввел" военное положение на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявление Россией "военного положения" на украинских оккупированных территориях – это истерика "товарищей чекистов". По его словам, оккупанты подписывают указы, закрепляющие войну.

В то же время начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что Российской Федерации в войне с Украиной не поможет то, что ее президент Владимир Путин решил ввести так называемое "военное положение" на захваченной территории нашей страны. Она отметила, что продвижение украинских войск продолжается.

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