Уже сейчас захватчики усиливают фильтрационные меры.

Введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины позволяет оккупантам прибегнуть к принудительной мобилизации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона.

Так, уже сегодня оккупанты увеличили количество блокпостов и усилили фильтрационные мероприятия.

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"К сожалению, это развязывает им руки как для привлечения наших людей к принудительному труду, так и к принудительной мобилизации...", - отметил он.

Объявления Путиным военного положения на оккупированных территориях

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В Офисе президента Украины назвали этот шаг псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

В своем вечернем обращении к украинцам 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявление Россией "военного положения" на оккупированных украинских территориях - это истерика "товарищей чекистов". Он убежден, что эта истерика у оккупантов будет усиливаться при приближении поражения России в войне.

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