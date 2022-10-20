Глава государства убежден, что эта истерика у оккупантов будет усиливаться при приближении поражения России в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что объявление Россией "военного положения" на украинских оккупированных территориях - это истерика "товарищей чекистов".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ну, что могу сказать, просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России", - заявил президент.

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По его словам, оккупанты подписывают указы, закрепляющие войну.

"Россия полгода чуралась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории... Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговоры, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну", - подчеркнул Зеленский.

Военное положение на оккупированных территориях Украины

Как известно, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении "военного положения" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего, украинских граждан могут незаконно привлечь к рытью окопов и восстановление уничтоженных захватчиками "систем обеспечения".

В Офисе президента Украины заявили, что для Украины это ничего не меняет и назвали введение военного положения на оккупированных территориях только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

В МИД отреагировали на указ Путина и назвали документ ничтожным.

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