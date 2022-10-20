Защитники Украины продолжают двигаться вперед, отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашей страны.

Российской Федерации в войне с Украиной не поможет то, что ее президент Владимир Путин реши ввести так называемое "военное положение" на захваченной территории нашей страны.

После такого решения продвижение украинских воинов продолжается, рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ну, скорее, это шаг (введение "военного положения" на оккупированных территориях - Ред.) может помочь ему (Путину - Ред.) укрепиться в мысли, что он таки не знает, что ему делать с войной на территории Украины и как-то в этом отношении принять уже это понимание, потому что изменение статуса - в принципе, это жест самоуспокоения, ничего больше", - заявила она.

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РФ еще в 2014 году вторглась на украинскую территорию - захватила украинский Крым и на Донбассе поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

В результате полномасштабного вторжения, совершенного 24 февраля, Россия захватила части Запорожской и Херсонской областей. РФ уже провела на оккупированных территориях свои псевдореферендумы и назвала украинские земли "своими".

Украинская армия с конца августа проводит контрнаступление на разных направлениях. На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября от противников освобождены свыше 1 170 квадратных километров.

19 числа стало известно, что Владимир Путин на оккупированных Россией территориях Украины ввел "военное положение".

20 октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти планируют сдать украинской стороне значительные территории Херсонской области.

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