По информации источников, об этом решении Пригожин сообщил персоналу лично.

Дела у главаря "Вагнера" Евгения Пригожина, похоже, совсем скверные. Он объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот".

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, о ликвидации холдинга Пригожин объявил лично.

"Пригожин лично объявил о ликвидации медиахолдинга Патриот. Все сотрудники на стадии увольнения", - говорится в сообщении.

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В Медиахолдинг Пригожина входили такие пропагандистские помойки, как РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания. Сегодня роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий.

Кроме того, российские паблики сообщают, что соцсеть Пригожина ЯRus также закрыли. Более того, компании "Конкорд" тоже наступает конец - по предварительной информации СМИ, она отходит предприятиям, связанным с действующим руководством Минобороны России. Активы распродаются.

Что предшествовало

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России. Уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов, а потом двинулись на Москву.

Тогда же вечером Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и приказал наемникам отойти в полевые лагеря.

Впоследствии стало известно, что главарю "Вагнера" Евгению Пригожину поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.

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