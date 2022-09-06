Хромая, глава Кремля подошел к столу и взял бинокль ради фотоснимка.

Российский президент Владимир Путин во время инспекции военных учений на Дальнем Востоке заметно хромал и нервничал.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно, как Путин входит в помещение к главе МО России Сергею Шойгу, опираясь на левый бок.

На Путине была большая теплая куртка, намного больше его размера. Хромая, глава Кремля подошел к столу и взял бинокль ради фотоснимка.

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Между начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым, Шойгу и Путиным состоялся короткий разговор.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. За минувшие сутки ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты Бутовка и Спартака.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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