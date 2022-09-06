Деталей операций президент не озвучил, чтобы враг получил "сюрпризы".

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские воины начали контрнаступление на разных направлениях. В то же время он пока воздерживается от детального комментирования операций, чтобы россияне получили "сюрприз".

Об этом президент заявил в интервью на канале ABC.

Журналист поинтересовался, почему украинские военные решили начать контрнаступление в Херсонской области сейчас.

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"Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед", - сказал президент.

При этом он отказался уточнить, на каких еще направлениях ВСУ ведут контрнаступательные операции. По словам президента, пока он "не может обсуждать детали любых военных действий", чтобы "противник получил от нас несколько сюрпризов".

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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