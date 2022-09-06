Несмотря на проблемы со здоровьем диктатор улетел на Камчатку.

Российский диктатор Владимир Путин старается лично посещать публичные мероприятия, но дается ему это тяжело. Перед визитом на Камчатку у него обострились проблемы с почками, подстраховывает двойник.

Об этом пишет Телеграм-канал Generall SVR.

По данным канала, проблемы с почками у Путина начались перед вылетом Камчатку. Ему оказывают помощь, но личное присутствие диктатора на запланированных мероприятиях под угрозой. Могут отправить двойника.

Видео дня

"Обострились проблемы с почками, появилась отечность лица, заметны "мешки" под глазами. Несмотря на применение лекарственных средств, очевидного улучшения не было. По прибытии на Камчатку Путин пожаловался медикам на усталость и одышку, однако президент принял решение участвовать в заранее запланированных мероприятиях. Двойник на подстраховке", - пишет канал.

Как сообщал УНИАН, российский "фюрер" Владимир Путин взбешен неудачами на фронте и успешным стартом контрнаступления украинской армии на южном направлении. В последнее время диктатор "слишком много нервничает", что сказывается на его здоровье. После совещания по Украине диктатору вызвать бригаду медиков.

Вас также могут заинтересовать новости: