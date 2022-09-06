Украинские воины точечно бьют по скоплению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге, ослабляя логистические возможности противника.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном юге Украины", - констатировали аналитики.Видео дня
Контрнаступательные действия украинских воинов помешали планам России провести "референдумы" на оккупированных территориях. Все процессы остановлены "из соображений безопасности".
"Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - отметили в ISW.
Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.
Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.