Маша Ефросинина посмеялась над своим 'новым' образом (фото)

Ведущая провела совещание в шубе и шапке.

Украинская телеведущая, общественная деятельница и блогерша Мария Ефросинина насмешила подписчиков комментарием к своему "новому" образу.

46-летняя ведущая опубликовала в Stories своего Instagram-блога фотографию с рабочего совещания, которое состоялось на следующий день после массированного обстрела Киева оккупационной армией Российской Федерации. В результате атаки в помещении не было отопления, поэтому пришлось согреваться другими способами.

Ефросинина показала снимок, на котором можно увидеть ее за офисным столом. На ведущей теплая шапка и шуба, а в руках она держит кусок апельсина:

"Сегодня было долгое рабочее совещание в офисе без отопления. После ночи обстрелов. Но почему-то с фото на вас смотрит заведующая овощной базой на приеме партии апельсинов".

Как известно, в ночь на 9 января российские вооруженные силы осуществили одну из самых масштабных атак по территории Украины за последнее время, применив комбинацию ракет и боевых беспилотников.

Оккупанты нанесли удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре, в частности в Киеве и Львовской области, где была использована баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

В результате ударов в Киеве были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, части города остались без электроснабжения, тепла и воды во время морозов. Четыре человека погибли, по меньшей мере 25 были ранены.

