Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника.

ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты Бутовка и Спартака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника вглубь территории Украины. Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, Шахты Бутовка и Спартака", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно осуществляет прикрытие критических объектов на территории Украины.

"Силами противовоздушной обороны сбита управляемая крылатая ракета над Николаевской областью", - добавили в Генштабе.

Также отмечают, что в течение прошлых суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

"Ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления, логистического обеспечения, уничтожению средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника. В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражено несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 86 российских захватчиков и ликвидировали вражеские склады на юге Украины.

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