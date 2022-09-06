По словам спикера ГПСУ, в последнее время фиксируется увеличение обстрелов в Сумской и Черниговской областях.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из России.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона.

"В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

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Демченко также отметил, что создание мощной группировки, которая бы могла зайти на территорию Украины, на данный момент не фиксируется.

Кроме того, усиливается оборона границ с Беларусью.

"Также граница усиливается с Республикой Беларусь, ведь мы понимаем, что эта страна поддерживает РФ в войне, развязанной против Украины. И никогда ни ВСУ, ни пограничники не исключали, что военные подразделения этой страны могут присоединиться к войне России", - пояснил спикер ГПСУ.

"Это направление достаточно важное", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты Бутовка и Спартака.