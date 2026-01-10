'Не хотим быть американцами': политики Гренландии выступили единым фронтом против Трампа

Лидеры пяти политических партий в парламенте Гренландии опубликовали совместное заявление.

Лидеры пяти политических партий в парламенте Гренландии выступили единым фронтом и дали резкий ответ на территориальные претензии Дональда Трампа, потребовав от США оставить остров в покое, пишет Politico.

"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами", – говорится в совместном заявлении лидеров партий, опубликованном в пятницу.

Заявление прозвучало после того, как Трамп стал все более откровенно заявлять о своем желании захватить Гренландию – и это намерение стало еще более реальным после операции США в Венесуэле.

Видео дня

Политики Гренландии потребовали от президента США прекратить "пренебрежительное отношение к стране".

"Будущее Гренландии должно быть решено гренландским народом", заявили они.

Гренландия входит в состав датского королевства, но обладает широкой автономией. На острове проживает всего около 57 000 человек. Он имеет крайне важное стратегическое значение из-за своего положения, размеров и запасов природных ресурсов.

В то же время, по мнению официальных лиц и экспертов, захват Гренландии был бы относительно простым делом, хотя премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что это означало бы конец НАТО.

Претензии США на Гренландию

Ранее Трамп заявил, что США "собираются что-то сделать с Гренландией - нравится им это или нет", потому что если США не заполучат Гренландию, ее захватят Китай или Россия.

"Я хотел бы заключить сделку простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом", - пригрозил он.

Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: