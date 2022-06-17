Это по меньшей мере третий инцидент в 2022 году.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в который раз не смог произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Это произошло во время Петербургского международного экономического форума.

"Когда [неразборчиво] выступал… Эмм…", - сказал Путин, имея в виду выступление своего коллеги.

После этой реплики Токаев взглянул на Путина с недоумением.

Как писал УНИАН, в январе Владимир Путин дважды за неделю запутался в имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждался вывод войск ОДКБ из Казахстана, он назвал его Касамом Жемелем Кемельичем Токаевым. Перед тем - Кемелем Жомартовичем.

Напомним, на сессии ПМЄФ глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

Он упомянул устав ООН, отметив, что без учет территориальной целостности государства и права нации на самоопределение в мире было бы вместо 193 государств более 500 или 600. Это, добавил Токаев, превратилось бы в хаос.

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