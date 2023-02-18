Журналисты выяснили, что российский диктатор попытался обеспечить себе максимальный комфорт: недалеко от станции находится курорт его друга с автодромом, горнолыжной трассой и роскошной усадьбой.

Лидер РФ Владимир Путина построил новую секретную железнодорожную станцию "Игора" под Санкт-Петербургом. Объект находится неподалеку от коттеджного поселка его друга олигарха Владимира Ковальчука.

Соответствующие подробности СМИ выяснили на фоне информационного ажиотажа о бронепоездах Путина, на которые российский президент перешел весной 2021 года, в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее он предпочитал в качестве средств передвижения самолеты.

В расследовании "Новой газеты" говорится, что российский президент построил для себя новую секретную железнодорожную станцию "Игора". Утверждается, что станция появилась под Санкт-Петербургом "внезапно", рядом с уже действующей остановкой "69-й километр". Она находится неподалеку от коттеджного поселка банка "Россия", который принадлежит товарищу Путина российскому олигарху Юрию Ковальчуку.

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Издание пишет, что новая станция Путина именуется "Игорой" неслучайно, ведь с рядом с поселком Ковальчук построил курорт "Игора", а также автодром с аналогичным названием. Также комплекс включает в себя горнолыжную трассу, ледовый дворец и усадьбу "Загородная среда".

По словам местных жителей, ее "бдительно охраняют специальные охранники". Также россияне говорят, что ни разу не видели на новой станции Путина ни одной электрички.

Для Путина построили секретную сеть железных дорог и станций

В начале декабря 2022 года в СМИ появилась данные о том, что российский диктатор построил для себя настоящую сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, а также развернул сеть железнодорожных станций, которые ведут ко всем основным его резиденциям.

Первую построили в 2015 году на Рублево-Успенском шоссе в поселке Усово, вторую – на Ленинградском вокзале в 2018 году, третью - на Валдае в 2019 году. Недавно в распоряжение журналистов попасли соответствующие спутниковые снимки.

Сообщалось, что до весны 2021 года Путина редко пользовался спецстанциями, однако позже, в преддверии подготовки в полномасштабному вторжению в Украину, пересел с самолетов на бронепоезд, опасаясь, что западные спецслужбы или Киев смогут отследить его передвижение.

Недавно стало известно, что поездки лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде стали настоящей головной болью для россиян. В пятницу, 17 февраля, из-за очередной поездки Путина остановилось движение на одной из самых загруженных веток Москвы - Московско-Тверской.

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