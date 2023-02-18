Передвижение лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде, вместо привычных ему самолетов, на которых диктатор разъезжал ранее, стало настоящей головной болью для россиян.
В пятницу, 17 февраля, из-за очередной поездки Путина остановилось движение на одной из самых загруженных веток Москвы - Московско-Тверской. Об этом пишет The Moscow Times.
По данным издания, движение поездов, следующих от Ленинградского вокзала, остановилось в 18:15 по московскому времени. В результате, на участке от станции Моссельмаш в область по всем путям образовалась огромная пробка. Вагонам с пассажирами пришлось простоять до 18:50, в ожидании, пока лидер РФ доберется на своем бронепоезде к личной резиденции в Валдае.
Информацию об остановке движения из-за путинского спецпоезда подтвердили СМИ работники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Как прокомментировал изданию близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков, Путин организовал свою поездку в Валдай для того, чтобы завершить подготовку послания Федеральному собранию. Как известно, соответствующее выступление Путина планируется 21 февраля.
"Транспортники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд Путина рвет расписание и "сливают" информацию о его движении", - заявил он.
Путин пересел на бронепоезд
Недавно стало известно, что российский диктатор в страхе за свою жизнь решил сменить вид транспорта и пересел с самолетов на бронепоезд. Такое решение он принял весной 2021 года, когда его армия начала активно готовиться к вторжению в Украину из соображений, что бронепоезд сложнее отследить, чем самолет.
По данным СМИ, для Путина построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его личным резиденциям.
Одна из таких находится в Валдае. Журналисты выяснили, что это одно из самых любимых мест президента. Осенью 2022 года они обнаружили на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды. Ими может пользоваться исключительно Путин.
Железнодорожный транспорт президента РФ замаскирован под обычный поезд. На данный момент, помимо Валдая, он построил для себя спецплатформы в Москве и Московской области.