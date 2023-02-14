Таких специальных веток железных дорог как минимум три.

Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные пути и построили специальные охраняемые станции, закрытые для местных жителей.

Как пишет издание "Проект", таких специальных веток железных дорог как минимум три.

Осенью 2022 года журналисты обнаружили на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды - это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей сообщили "Проекту", что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства, а охранник прогнал корреспондента, когда он попытался подойти к забору охраняемой станции.

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"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", - рассказал "Проекту" бывший машинист, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом и не раз, по его словам, видевший спецпоезд президента. Согласно спутниковым снимкам, станция и железная дорога для Путина на Валдае были построены в 2019 году.

Согласно спутниковым снимкам, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году - она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Для остановки поезда у сочинской резиденции "Бочаров ручей" в районе 2017 года появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

Тайный бронепоезд для Путина: детали

Российский диктатор Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще пользуется бронепоездом. Диктатор пересел на бронепоезд весной 2021 года, когда его армия начала активно готовиться к вторжению в Украину. После начала войны он ездит бронепоездом все чаще - особенно в свою любимую резиденцию на Валдае.

В начале декабря 2022 года в СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин имеет разветвленную сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, и продолжает строительство подземных хранилищ в стране. К тому же, у Путина есть официальная и неофициальная сеть бункеров.