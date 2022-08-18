Диктатор якобы перестанет лично участвовать в мероприятиях и полностью перейдет на удаленку.

В Кремле якобы готовятся к тому, что диктатор Путин из-за ухудшения здоровья вскоре не сможет лично проводить встречи и участвовать в мероприятиях. "Помочь" окружению диктатора аргументировать его отсутствие может рост заболеваемости коронавирусом в РФ.

Об этом сегодня пишет российский Телеграм-канал "Генерал СВР". Его якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ, владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

Как отмечается, теперь Путин, ссылаясь якобы на антиковидные ограничения, может окончательно перейти на удаленку.

"Встречи с президентом, проводимые в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake не требуют его личного участия. Так, последние три "встречи" президента с главами субъектов РФ проходили в видеоформате именно с применением технологии Deepfake без личного участия Путина и это уже далеко не первые случаи. Как уверяют разработчики, данные технологии настолько прогрессивны и качественны, что определить "подделку" не могут даже профессиональные программы, а не то что человек. Двойников президента так же в последнее время используют достаточно часто, экспериментируя даже с публичными выходами", - пишет Телеграм-канал.

Как отмечает автор, сложная ситуация с коронавирусом, позволяет Путину уйти в "бункер" и управлять страной оттуда.

"Многие в окружении президента задаются вопросом: "как долго можно имитировать деятельность Путина в случае его смерти?" Ответ не очевиден, но если status quo будет сохранятся и в кругу посвященных будет консенсус вокруг сохранения этого статуса, то довольно долго", - сказано в сообщении.

Ранее этот же источник сообщал о внезапном ухудшении здоровья Путина.