Заявления Путина абсурдны, считают эксперты. Ведь у РФ нет ни "самого лучшего оружия", ни "многочисленных" партнеров.

На форуме "Армия 2022" президент РФ Владимир Путин заявил о "лучшем" оружии и готовности раздавать его своим "многочисленным" союзникам и партнерам.

Как говорится в сюжете проекта Freeдом, по словам Путина, это вооружение "не имеет аналогов в мире".

"Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений - от стрелкового до бронитехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и - главное - высокую эффективность. Практически все применялись в реальных боевых действиях", - заявил глава страны-агрессора.

Президент РФ цинично заявил, что путем предоставления оружия своим партнерам Россия сможет обеспечить "безопасность своих стран и мира в целом". Он уверенно заявлял о перспективах сотрудничества для государств-партнеров с РФ.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы РФ получат комплексы гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Поставки начнутся в ближайшие месяцы.

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