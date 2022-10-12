Заключенным говорят, что "шансов выжить у них больше" в составе батальона минобороны, чем в составе "вагнеровцев".

Министерство обороны России как минимум с конца сентября вербует для участия в войне против Украины заключенных из "красных" колоний, где отбывают наказание в том числе бывшие сотрудники силовых структур.

Об этом журналистам рассказали родственники заключенных в ИК-3 "Скопин" в Рязанской области и ИК-4 "Александрийская" в Ставропольском крае, пишет российское издание "Медуза".

По их словам, заключенным в ИК-4 представители минобороны РФ предложили присоединиться к батальону "Шторм". Отмечается, что российское ведомство вербовало заключенных почти одновременно с ЧВК "Вагнера". Представители обеих организаций посещали эту колонию 27 и 28 сентября соответственно. По словам родственников, первых завербованных в "Шторм" из ИК-4 отправили в ночь на 11 октября.

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Представители минобороны РФ также приезжали в ИК-3 в конце сентября и также предлагали заключенным контракт на полгода и деньги за участие в войне в составе "дивизии Шторм", рассказал отец одного из осужденных. Он добавил, что в этой колонии собрали 60 человек, которые написали прошение о помиловании и дали подписку о неразглашении.

Ранее о подобной практике минобороны сообщали правозащитники проекта "Гулагу.нет". Тогда речь шла об ИК-11 в Нижегородской области РФ, где также отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам источника из колонии, представители министерства рассказали заключенным, что создают отряд "Шторм" в рамках Южного военного округа. Они предлагали такие же условия, что и ЧВК "Вагнера" (помилование и деньги), но отметили, что "шансов выжить больше". Источник добавил, что администрация колонии начала давить на заключенных, требуя согласиться на это предложение.

В "Гулагу.нет" считают, что в минобороны РФ решили создать спецотряд, в который войдут заключенные из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что существует как минимум два "Шторма", связанных с российским минобороны. Первый - штурмовой батальон, сформированный в "ЛНР" в июле 2022 года. Второй - сводный отряд добровольцев из Северной Осетии, который четыре месяца воюет в Украине.

Россия отправляет на войну против Украины заключенных

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вербовать "новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

В сентябре появилось видео, как куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично агитирует осужденных российской колонии строгого режима присоединяться к войне в Украине. О личном участии Пригожина в вербовке осужденных сообщалось с июля.

Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

5 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска собираются восполнить свои потери за счет более 650 заключенными из исправительных колоний строгого режима. Именно столько заключенных из колоний Ставропольского края дали согласие участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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