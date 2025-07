Считаю, что ФСБ-ГРУ "хакнула" всю антикоррупционную систему в Украине, превратив ее в инструмент гибридной войны. Инфраструктура, которая была задумана как благо, стала проклятием для нашей страны. И вот почему.

Майдан был важным историческим событием, несмотря на трагические последствия в виде войны, потери территории и большого количества погибших. Не случился бы он в 2013-2014 годах, случился бы в 2016-м. Общество хотело перемен, общество хотело правды и справедливости.

Появление лидеров общественного мнения было неизбежным. Однако часть из них имела финансирование, часть - волонтерила за свои.

Как долго человек может посвящать себя обществу? Большинство - короткий период, пока не закончатся сбережения. Лишь единицы готовы пожертвовать (или пожертвовали) всем.

Однако в Украине иностранные государства создали отдельную прослойку. Это люди, которые на служении обществу довольно неплохо зарабатывали.

И выглядел их заработок больше как распил средств, а не служение. Но из-за отсутствия альтернативы (потому что у тех, кто проводил активности за свой счет, эти средства быстро закончились), других защитников реформ не осталось. Только грантовые медиа, грантовые антикоррупционеры, грантовые общественные деятели.

Я тоже им доверял довольно долгое время. Но с каждым днем вспоминался фильм "Звездный десант", где звучала фраза: "What if some of our soldiers... aren't our soldiers anymore?" (с англ.: Что, если наши солдаты - больше не наши солдаты?).

А если кто-то из них работает не на государство, а на внешние интересы? А если антикоррупционеры - больше не антикоррупционеры, а выборочные исполнители политических заказов под прикрытием красивых лозунгов?

Потому что если в замкнутую систему - активисты, медиа, НАБУ, САП, антикоррупционный суд - попадают нечистые на руку игроки или агенты внешнего влияния, она превращается не в механизм справедливости, а в инструмент гибридной войны.

Что не так с витриной?

Антикоррупционная система в Украине действительно функционирует отдельно от общей правоохранительной вертикали. Но с точки зрения государственности - это нонсенс.

Не может и не должно быть такого, что главным вопросом является именно борьба с коррупцией, а не качественная правовая система в целом. Типа, в райотделах имеют право пытать людей, главное чтобы взятки не брали?

В такой ситуации антикоррупция теряет доверие, потому что люди на местах дальше сталкиваются с несправедливостью и пренебрежением к закону. Еще хуже, когда независимость касается только элитарной антикоррупции, а для остальных действует старый понятийный порядок. Это уже не реформа, а имитация европейского лица при старом теле.

Без аудита, без внутренней безопасности и без объективного контроля даже лучшие институции могут стать орудием репрессий или внешних атак. И именно здесь начинается самое страшное.

Поэтому в Украине работает информационное агентство в форме общественной организации. Оно получает гранты от иностранных фондов и координирует распределение финансирования среди СМИ. Его кураторы связаны с дипломатами или спецслужбами. Они начинают информационную кампанию против конкретного лица и не по факту реальной коррупции, а по политическим или геополитическим соображениям. Да, я знаю, что меня сейчас макнут фразой "яйца по 17", однако я хочу напомнить, что ни одной такой закупки так и не произошло.

Атаку подхватывают зависимые грантовые медиа, которые не хотят потерять финансирование.

Одновременно появляется уголовное дело от НАБУ или САП - и объект оказывается в тройных тисках: медиа, криминал, международное давление.

Это и есть гибридная операция.

Да, НАБУ, САП и ВАКС были созданы как антикоррупционные инструменты. Но если в них появляются люди с двойной лояльностью, или система не имеет прозрачных предохранителей, она может быть использована:

- для внутреннего террора против неудобных фигур;

- для зачистки политического поля под нужные интересы;

- для дискредитации целых направлений государственной политики.

Это уже не борьба с коррупцией, а легализованная политическая атака под прикрытием "ценностей". Имеем что имеем.

Другой вопрос: гнойник выйдет на поверхность. Выбор только между тем, сделает это хирург, или разорвет кожу.