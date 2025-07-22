В составе Черноморского флота РФ остается восемь носителей крылатых ракет.

Самое эффективное противодействие кораблям Черноморского флота РФ, новейшие единицы которого сейчас базируются в Новороссийске, - это "убийство лучника", то есть их уничтожение в месте базирования. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он прокомментировал тот факт, что 21 июля РФ применила ракеты морского базирования типа "Калибр" против Украины, при том, что российский флот находится в опасности из-за украинских дронов. Также военного попросили объяснить, могут ли Силы обороны предотвратить такие атаки, которые происходят с подводных лодок.

"Они применяют для обстрелов в первую очередь подводные лодки. Даже несмотря на то, что их ресурс не является бесконечным, даже несмотря на то, что их обслуживание сложнее, чем надводных кораблей. Но, все равно, выбор у них небольшой. Поэтому они используют именно их. И подводных лодок таких у них три единицы", - сказал Плетенчук.

Видео дня

Он отметил, что в Черном море в какой-то момент оккупанты столкнутся с результатами этой постоянной эксплуатации, однако пока проблема есть, и решить ее можно двумя способами.

"Первое - это насытить плотно украинское небо нашим ПВО, а второй, как говорят наши партнеры, убить лучника - уничтожить эти единицы непосредственно в пункте базирования. Россияне прекрасно понимают, что такая опасность существует, периодически они покидают военную гавань - в учебных целях и нет... Тем не менее, в составе так называемого Черноморского флота остается восемь носителей крылатых ракет", - признал спикер.

Как он добавил, несмотря на то, что эффективность "Калибров" не столь высока как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, периодически они могут "донимать".

От чего зависит заряд ракет типа "Калибр", которыми РФ атакует Украину

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее объяснил, что заряд ракет "Калибр" зависит от обстоятельств и типа ракетоносителя. В частности, есть надводные корабли, подводные, соответственно применяется разный процесс заряжания.

Ракеты сами тоже нужно готовить, что является сложным процессом - основная часть логистики осталась у россиян в Крыму, но оккупанты активно используют "Калибры", находясь в Новороссийске.

Вас также могут заинтересовать новости: