Еще никогда в истории не отнимали секунду в атомных часах: зачем это хотят сделать

Из-за ускорения вращения Земли хронометристы могут изменить мировое время

Этим летом Земля начала вращаться быстрее, чем когда-либо раньше. Это делает дни на милисекунды короче. И хотя обычный человек не заметит изменений, их чувствуют приборы – особенно супер-точные атомные часы, от которых зависят системы навигации, компьютеры и телефоны. Как пишет CNN, из-за изменения скорости вращения планеты хронометристы задумались об изменении эталона мирового времени.

Общепринятая продолжительность суток, время для полного оборота планеты вокруг своей оси, - 24 часа или 86 400 секунд. Однако, каждый поворот занимает на милисекунды больше или меньше времени. Это зависит от гравитационного притяжения Луны, сезонных изменений в атмосфере и влияния жидкого ядра Земли и не влияет на повседневную жизнь.

Однако, когда отклонения в одну сторону накапливаются, то они могут повлиять на работу компьютеров, спутников и телекоммуникаций. Поэтому в 1955 года ведется непрерывный контроль времени при помощи атомных часов – самых точных часов на земле. Их время называется UTC (Всемирным координированным временем), и на него настроены все компьютеры и телефоны в мире.

Видео дня

"С 1972 года мы наблюдаем тенденцию к небольшому ускорению дня", — цитирует CNN почетного профессора геофизики в Институте океанографии Скриппса и исследователь-геофизик Калифорнийского университета в Сан-Диего Дункана Агню.

В 1972 году, после долгих лет наблюдений за замедлением вращения Земли, ученые впервые приняли решение добавить одну секунду к атомному времени. Это можно сравнить с високосным годом, когда добавляется день, компенсирующий расхождение календаря с временем оборота Земли вокруг Солнца. С того момента по сегодняшний день таких дополнительных секунд понадобилось 27. Последнюю добавили в 2016 году и с того момента их больше не требовалось.

Более того, в 2022 году Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM) проголосовала за отмену дополнительной секунды, начиная с 2035 года. А по словам Агню, если Земля продолжит ускорятся, в конечном итоге придется убрать одну секунду из UTC.

"Отрицательной дополнительной секунды никогда не было. Но вероятность ее появления в период с настоящего момента до 2035 года составляет около 40%", — сказал он.

Перспектива введения отрицательной дополнительной секунды вызывает опасения ученых. Джуда Левин, физик и научный сотрудник Национального института стандартов и технологий, специализирующийся на измерениях времени и частоты, сказал CNN, что за 50 лет использования дополнительных секунд проблемы с ними встречаются.

"Есть места, где это делают неправильно, в неправильное время, с неправильным числом. И это касается положительной дополнительной секунды, которая постоянно применялась. Гораздо больше опасений вызывает отрицательная дополнительная секунда, потому что ее никогда не проверяли, никогда не пробовали", - сказал он.

Поскольку многие технологические системы, такие как телекоммуникации, финансовые транзакции, электросети и спутники GPS, полагаются на часы и время для своего функционирования, появление отрицательной дополнительной секунды, по словам Левина, в чем-то похоже на проблему 2000 года — момент на рубеже прошлого века, когда мир думал, что наступит своего рода конец света, поскольку компьютеры, возможно, не смогут справиться с новым форматом даты, перешедшим с "99" на "00".

Как меняется скорость вращения Земли

Последние пять лет ознаменовались постоянными рекордами скорости вращения Земли вокруг своей оси. По данным Международной службы вращения Земли и систем отсчёта (ISRS), 10 июля стало самыми короткими сутками в году. Продолжительность суток была на 1,36 миллисекунды меньше 24 часов. Ожидается, что 22 июля и 5 августа также будут короче 24 часов - на 1,34 и 1,25 миллисекунды соответственно.

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