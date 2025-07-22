Пока неизвестно, кто совершил поджог автомобиля.

В ночь с 20 на 21 июля в Москве сожгли автомобиль Владимира Петрова, который является руководителем завода по производству дронов для армии РФ. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в разведке.

"В ночь с 20 на 21 июля, в Москве, по адресу ул. Верескова 1, неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz ML350 принадлежащий Петрову Владимиру Анатольевичу, руководителю ООО "Петровинжиниринг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это предприятие занимается производством беспилотников, а также электромоторов, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения потребностей российской армии.

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Напомним, что в апреле в российском Брянске ликвидировали ведущего российского конструктора Евгения Рытникова. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы для оккупантов.

На Курщине ликвидировали не менее 10 старших офицеров РФ

Ранее по командному пункту в населенном пункте Коренево в Курской области РФ был нанесен удар. В результате атаки были ликвидированы не менее 10 старших офицеров. Среди погибших - командир 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты полковник Сергей Ильин, а также начальник штаба 155 этой бригады полковник Леонид Башкардин.

В России уже официально подтвердили смерть Ильина. Отмечается, что он был ликвилирован 2 июля в результате украинского ракетного удара.

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