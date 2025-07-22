Прослужат более 20 лет: названы 13 очень надежных автомобилей с пробегом

На вторичном рынке можно найти большое количество очень надежных автомобилей с пробегом. Они редко сталкиваются с поломками, чем радуют своих владельцев.

В SlashGear назвали 13 очень надежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели могут прослужить 20 лет и более без серьезных поломок.

13 очень надежных автомобилей с пробегом:

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  • Chevrolet Tahoe
  • Lexus ES
  • Acura MDX
  • Toyota Highlander
  • Cadillac Escalade
  • Porsche Cayenne E-Hybrid
  • Honda CR-V
  • Hyundai Sonata Hybrid
  • Toyota 4Runner
  • Lexus RX Hybrid
  • Toyota Camry
  • Honda Civic
  • Toyota Avalon

В частности, в рейтинг вошел премиальный седан Lexus ES, который регулярно признают одним из самых надежных автомобилей с пробегом. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Кроме того, в рейтинг вошли сразу четыре модели Toyota. Среди них - седаны Avalon и Camry, а также внедорожники Highlander и 4Runner.

Другие надежные автомобили

Ранее эксперты назвали 5 очень надежных автомобилей 2025 года. По их словам, эти модели способны прослужить до выхода на пенсию. В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla Hybrid и Mazda CX-50.

Кроме того, эксперты порекомендовали очень надежный японский внедорожник с пробегом. Его можно выгодно купить на вторичном рынке.

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