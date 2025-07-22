Прослужат более 20 лет: названы 13 очень надежных автомобилей с пробегом

В частности, в рейтинг вошли премиальный седан Lexus ES и внедорожник Toyota 4Runner.

На вторичном рынке можно найти большое количество очень надежных автомобилей с пробегом. Они редко сталкиваются с поломками, чем радуют своих владельцев.

В SlashGear назвали 13 очень надежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели могут прослужить 20 лет и более без серьезных поломок.

13 очень надежных автомобилей с пробегом:

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Chevrolet Tahoe

Lexus ES

Acura MDX

Toyota Highlander

Cadillac Escalade

Porsche Cayenne E-Hybrid

Honda CR-V

Hyundai Sonata Hybrid

Toyota 4Runner

Lexus RX Hybrid

Toyota Camry

Honda Civic

Toyota Avalon

В частности, в рейтинг вошел премиальный седан Lexus ES, который регулярно признают одним из самых надежных автомобилей с пробегом. Также эта модель предлагает богатое оснащение.

Кроме того, в рейтинг вошли сразу четыре модели Toyota. Среди них - седаны Avalon и Camry, а также внедорожники Highlander и 4Runner.

Другие надежные автомобили

Ранее эксперты назвали 5 очень надежных автомобилей 2025 года. По их словам, эти модели способны прослужить до выхода на пенсию. В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla Hybrid и Mazda CX-50.

Кроме того, эксперты порекомендовали очень надежный японский внедорожник с пробегом. Его можно выгодно купить на вторичном рынке.

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