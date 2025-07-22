Прослужат более 20 лет: названы 13 очень надежных автомобилей с пробегом

На вторичном рынке можно найти большое количество очень надежных автомобилей с пробегом. Они редко сталкиваются с поломками, чем радуют своих владельцев.
В SlashGear назвали 13 очень надежных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели могут прослужить 20 лет и более без серьезных поломок.
13 очень надежных автомобилей с пробегом:
- Chevrolet Tahoe
- Lexus ES
- Acura MDX
- Toyota Highlander
- Cadillac Escalade
- Porsche Cayenne E-Hybrid
- Honda CR-V
- Hyundai Sonata Hybrid
- Toyota 4Runner
- Lexus RX Hybrid
- Toyota Camry
- Honda Civic
- Toyota Avalon
В частности, в рейтинг вошел премиальный седан Lexus ES, который регулярно признают одним из самых надежных автомобилей с пробегом. Также эта модель предлагает богатое оснащение.
Кроме того, в рейтинг вошли сразу четыре модели Toyota. Среди них - седаны Avalon и Camry, а также внедорожники Highlander и 4Runner.
Другие надежные автомобили
Ранее эксперты назвали 5 очень надежных автомобилей 2025 года. По их словам, эти модели способны прослужить до выхода на пенсию. В частности, в рейтинг вошли Toyota Corolla Hybrid и Mazda CX-50.
Кроме того, эксперты порекомендовали очень надежный японский внедорожник с пробегом. Его можно выгодно купить на вторичном рынке.