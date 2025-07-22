Курс гривни к евро установлен на уровне 48,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 23 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,79/41,82 грн/долл., а евро - 48,92/48,94 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,72 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по курсу 41,65 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 июля снизился на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар, а курс евро вырос на 15 копеек и составляет 49,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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